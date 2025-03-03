Инцидент в Алитусском районе: избита пара, сожжен угнанный автомобиль

По данным Департамента полиции, в воскресенье, в 11.22 час. в Главный комиссариат полиции Алитусского уезда обратился 24-летний мужчина.
Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.10 час., в Алитусе, на улице Яунимо, в незапертую квартиру вошли два человека, один из которых был с виду знакомый.
Незваные гости избили его и 22-летнюю женщину и угнали ее автомобиль Audi A4, припаркованный во дворе дома.
По поводу причиненной физической боли пострадавшие в медицинское учреждение не обращались.
В воскресенье, около 14.00 час., в селе Канюкай Алитусского района был обнаружен сгоревший автомобиль Audi A4. Материальный ущерб – 950 евро.
21-летний подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе Главного комиссариата полиции Алитусского уезда.
Предварительное расследование возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: за причинение физической боли, грабеж и уничтожение чужого имущества общественно опасным способом.