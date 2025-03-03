2025.03.03 09:14

Инцидент в Алитусском районе: избита пара, сожжен угнанный автомобиль

 
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В одну из квартир в Алитусе вошли злоумышленники, избили находившуюся в квартире пару – мужчину и женщину, затем угнали автомобиль женщины и сожгли его.

По данным Департамента полиции, в воскресенье, в 11.22 час. в Главный комиссариат полиции Алитусского уезда обратился 24-летний мужчина.

Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.10 час., в Алитусе, на улице Яунимо, в незапертую квартиру вошли два человека, один из которых был с виду знакомый.

Незваные гости избили его и 22-летнюю женщину и угнали ее автомобиль Audi A4, припаркованный во дворе дома.

По поводу причиненной физической боли пострадавшие в медицинское учреждение не обращались.

В воскресенье, около 14.00 час., в селе Канюкай Алитусского района был обнаружен сгоревший автомобиль Audi A4. Материальный ущерб – 950 евро.

21-летний подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе Главного комиссариата полиции Алитусского уезда.

Предварительное расследование возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: за причинение физической боли, грабеж и уничтожение чужого имущества общественно опасным способом.

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