Инцидент в Алитусском районе: избита пара, сожжен угнанный автомобиль

По данным Департамента полиции, в воскресенье, в 11.22 час. в Главный комиссариат полиции Алитусского уезда обратился 24-летний мужчина.

Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.10 час., в Алитусе, на улице Яунимо, в незапертую квартиру вошли два человека, один из которых был с виду знакомый.

Незваные гости избили его и 22-летнюю женщину и угнали ее автомобиль Audi A4, припаркованный во дворе дома.

По поводу причиненной физической боли пострадавшие в медицинское учреждение не обращались.

В воскресенье, около 14.00 час., в селе Канюкай Алитусского района был обнаружен сгоревший автомобиль Audi A4. Материальный ущерб – 950 евро.