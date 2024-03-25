Инцидент около российского посольства в Вильнюсе: сообщается о мужчине, принесшем ведро фекалий и кричавшем "смерть русским"

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье поступило сообщение об инцидентах около российского посольства в Вильнюсе. Полиция начала расследование.

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как мужчина в маске и, возможно, вооруженный ножом, устраивает беспорядки у российского посольства.

Гражданин снимал свои действия на видео. Он пинал ногами свечи у забора, кричал "смерть русским", потом крикнул "слава ИГИЛ".

Полицейский заметил, что мужчина ведет себя неадекватно и спросил, что он делает, после этого мужчина сбежал.

Видно, что мужчина приезжал к посольству на велосипеде.

Вильнюсская полиция подтвердила Delfi, что им известно об этом инциденте.

Полиция информировала, что 24 марта поступило несколько сообщений об инцидентах у российского посольства.

Звонки поступали в 16.13 и 17.09 ч.

Сначала аноним информировал, что на ул. Героев Украины, около мемориала погибшим в Подмосковье, мужчина оставил ведро, вероятно, с фекалиями, и так оскорбил память погибших.

Звонивший сказал, что инцидент зафиксирован.

Полиция выехала для уточнения обстоятельств происшествия.

Вскоре поступило еще одно сообщение о том, что в Телеграм-канале появилось видео с участием возможно, вооруженного мужчины в маске, который ведет себя наглым образом и нарушает общественный порядок.

Подозревают, что ведро с фекалиями у посольства оставил тот же мужчина, что запечатлен на видео в маске.

По предварительным данным, оба инциденты произошли 24 марта, в 12-13 ч.

Полиция проводит расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии