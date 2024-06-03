Инцидент на границе: по предварительным данным, пограничник имел право применить оружие

"По предварительным данным, ситуация давала ему право так поступить. Но обстоятельства ситуации и основания будут оценены в ходе служебной проверки и предварительного расследования", – сказал Elta Г. Мишутис, отметив, что в законе содержится не один пункт, когда при определенных обстоятельствах пограничнику предоставляется право на применение огнестрельного оружия.