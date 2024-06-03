Инцидент на границе: по предварительным данным, пограничник имел право применить оружие

"Следственные действия начаты, возможно, он был допрошен. (...) Подозрения пока никому не предъявлены", – рассказала агентству Elta представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсской области Юлия Самороковская.
Представитель СОГГ: по предварительным данным, пограничник имел право на применение оружия
По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, по предварительным данным, в сложившейся ситуации Закон об охране государственной границы разрешил пограничнику применить огнестрельное оружие.
"По предварительным данным, ситуация давала ему право так поступить. Но обстоятельства ситуации и основания будут оценены в ходе служебной проверки и предварительного расследования", – сказал Elta Г. Мишутис, отметив, что в законе содержится не один пункт, когда при определенных обстоятельствах пограничнику предоставляется право на применение огнестрельного оружия.
По словам представителя СОГГ, это не первый случай применения огнестрельного оружия на литовской границе в этом году – за первые 5 месяцев этого года зафиксировано 2 случая применения огнестрельного оружия пограничниками. Столько же случаев было зафиксировано и в прошлом году.
"Это были случаи, когда подавался сигнал тревоги или вызывалась помощь", – отметил Г. Мишутис.
В субботу вечером в Шальчининкском районе пограничник смертельно ранил гражданина Литвы (1980 г. р.), подозреваемого в перевозке контрабанды. По данным СОГГ, обладая информацией о случае перевозки контрабанды и во время проведения розыскных работ прямо у границы с Беларусью, водитель замеченной машины не подчинился требованию пограничников в форме остановиться.
По предварительным данным, с учетом возникшей опасности для жизни и здоровья, а также с целью остановить опасного беглеца, пограничник (1988 г. р.) произвел один выстрел из табельного оружия в колесо автомобиля, пытавшегося скрыться.
По данным службы, проехав некое расстояние машина остановилась. На водительском сиденье был обнаружен мужчина со смертельным огнестрельным ранением. Свертки, перевозившиеся в автомобиле, предположительно представляют собой партию контрабандных сигарет.
Полиция начала досудебное расследование по факту убийства. Предварительное расследование по факту контрабанды начато в Вильнюсском погранотряде СОГГ. Также СОГГ проводит служебную проверку.