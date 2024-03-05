Хулиган из Беларуси мчался в Вильнюс на скорости 200 км/ч

4 марта, в 19.30 ч. в Шальчининкском районе, на дороге Вильнюс-Лида, полиция заметила опасно маневрирующий внедорожник с беларусскими номерами.

Машина мчалась в сторону столицы Литвы на скорости около 200 км/ч, обгоняла другие транспортные средства, несмотря на сплошную линию и представляла угрозу для других участников движения.

Водитель нарушал ПДД, несмотря на то, что на этой дороге установлены посты контроля скорости, измеряющие среднюю скорость на определенном отрезке.

Водитель был очень удивлен, когда его остановили полицейские, ехавшие на автомобиле без опознавательных знаков.