Грузовой поезд насмерть сбил человека

Каунасское пожарно-спасательное управление сообщает, что во вторник спасатели были вызваны в деревню Ишланджяй Мариямпольского самоуправления, Людвинавской сянюнии. В 1.30 поступило сообщение о том, что поезд, следовавший по маршруту Калвария–Шештокай, на втором пикете 55 км совершил наезд на человека.