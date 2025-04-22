2025.04.22 13:47

Грузовой поезд насмерть сбил человека

 
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Во вторник вечером на железнодорожных путях в Мариямпольском крае погиб человек.

Каунасское пожарно-спасательное управление сообщает, что во вторник спасатели были вызваны в деревню Ишланджяй Мариямпольского самоуправления, Людвинавской сянюнии. В 1.30 поступило сообщение о том, что поезд, следовавший по маршруту Калвария–Шештокай, на втором пикете 55 км совершил наезд на человека.

Прибывшие пожарные подтвердили информацию — поезд сбил человека на железнодорожных путях. Врачи констатировали его смерть.

По данным полиции, грузовой поезд следовал по маршруту Моцкава–Палямонас. Машинист 1967 г.р. был трезв. По предварительным данным, поезд сбил неопознанного мужчину примерно 50 лет, который шел по рельсам. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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