2024.05.14 14:35

Гражданин Узбекистана мчался по улицам Вильнюса на скорости 112 км/ч

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
На минувшей неделе полицейские Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа фиксировали случаи нарушения скоростного режима с помощью мобильного радара Poliscan. Всего зафиксировали 1051 нарушителя, а с помощью ручного радара Lazer Cam – 33.

11 мая, в 14.27 ч. во время рейда на Западной объездной дороге был остановлен автомобиль Toyota Prius, который мчался на скорости 112 км/ч там, где допустимая скорость составляет 70 км/ч. Автомобилем управлял гражданин Узбекистана (2000 г.р.), у которого больше двух лет назад истек срок действия визы, поэтому он находился в Литве нелегально. Иностранец признался, что у него уже было проблемы в Литве из-за просроченных документов, однако он не уехал, а взял напрокат автомобиль и работал курьером, развозил еду. Молодой человек будет депортирован.

Нетрезвого (1,39 промилле) нарушителя 1964 г.р. полиция остановила 12 мая, в 14.41 ч. в Вильнюсе, на Минском шоссе, он ехал на скорости 96 км/ч (допустимая скорость 60 км/ч).

В выходные дни полиция остановила 8 нетрезвых водителей, 17 водителей без прав, 18 водителей, которые во время вождения занимались посторонней деятельностью, и 24 – которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Также установлены 7 случаев опасного вождения и 58 других нарушений.

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