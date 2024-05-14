Гражданин Узбекистана мчался по улицам Вильнюса на скорости 112 км/ч

11 мая, в 14.27 ч. во время рейда на Западной объездной дороге был остановлен автомобиль Toyota Prius, который мчался на скорости 112 км/ч там, где допустимая скорость составляет 70 км/ч. Автомобилем управлял гражданин Узбекистана (2000 г.р.), у которого больше двух лет назад истек срок действия визы, поэтому он находился в Литве нелегально. Иностранец признался, что у него уже было проблемы в Литве из-за просроченных документов, однако он не уехал, а взял напрокат автомобиль и работал курьером, развозил еду. Молодой человек будет депортирован.