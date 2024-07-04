Гражданин России пытался незаконно провезти в Литву наличные деньги

Как указывает таможня, гражданин России, въехавший в Литву из Калининградской области России через Кибартский дорожный пост на автомобиле, без декларирования и скрывая от таможенного контроля, незаконно пытался ввезти наличные деньги – 10 000 британских фунтов, 5 410 евро, 100 польских злотых и 29 050 российских рублей.

Незаконно перевезенные деньги задержаны, по делу о контрабанде наличных денег начато досудебное расследование.

Таможня напоминает, что при пересечении внешних границ ЕС необходимо декларировать перевозимую наличными сумму, превышающую 10 тыс. евро, или соответствующую сумму в другой валюте.