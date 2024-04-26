Гражданин Литвы в Норвегии был задержан за перевозку денег в подгузниках

В марте в городке Эрье (Норвегия) таможенники остановили для проверки автомобиль с иностранными номерами. Они спросили у водителя, сколько времени он провел в Норвегии. Мужчина ответил - двое суток. Водитель признал, что у него с собой есть много наличных, но заверил, что больше в машине нет денег.