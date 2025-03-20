Гражданин Грузии предстанет перед судом за кражу из библиотеки Вильнюсского университета книг на сумму 600 000 евро

Представившись сотрудникам библиотеки ложно ученым и предъявив документ, удостоверяющий личность, он для чтения заказал в зале редких книг и профессорском читальном зале книги, представляющие большую историческую и культурную ценность. Собранные в ходе расследования данные позволяют обоснованно предположить, что обвиняемый подменил 12 книг поддельными, а еще 5 книг взял для чтения и не вернул.

По данным досудебного следствия, обвиняемый в составе организованной группы, действовавшей на территории Литвы, Польши, Франции, Швейцарии и Грузии, в мае 2023 года прибыл в библиотеку Вильнюсского университета с целью хищения имущества, принадлежащего библиотеке Вильнюсского университета.

В ходе досудебного расследования в Литве в краже редких книг в составе организованной группы обвинения были предъявлены трем лицам, все они граждане Грузии. Дело в отношении двух лиц было выделено в отдельное производство.

В ходе досудебного расследования были получены данные о том, что аналогичным образом были похищены ценные книги из библиотек Франции, Германии, Польши, Латвии, Эстонии и Швейцарии.