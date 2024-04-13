Государственная ветслужба: работники Шяуляйской прогимназии предположительно прятали продукты питания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
После проведенной проверки Шяуляйской прогимназии Jovaro у Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) возникли подозрения в том, что работники присваивали часть продуктов.

"У входа в здание, на улице, были обнаружены оставленные на земле, возможно, на вынос для личных нужд работников, более 1 кг вареного риса, 3 кг отварной перловой крупы, очищенный и нарезанный картофель, а контейнер был предположительно спрятан под картонными коробками", — сообщает ГПВС.

"В бытовых помещениях для персонала были обнаружены 2 коробки по 800 г каждая с органическим твердым сыром, который подлежал раздаче детям согласно программе по стимулированию потребления молока и молочных продуктов, поддерживаемой Европейским союзом (ЕС) и государством", – добавили в службе.

Инспекторы выявили и другие нарушения. Как сообщается в пресс-релизе ГПВС, яйца, использованные при приготовлении пищи, не были должным образом вымыты, ножи для нарезки овощей и термически необработанного мяса были перепутаны и хранились в неположенных местах.

Также было установлено ненадлежащее обращение с пищевыми отходами и хранение инвентаря для мытья полов с принадлежностями для приготовления пищи. Также были обнаружены грязная, изношенная электропроводка, открытые, проржавевшие трубопроводы, поврежденные от сырости стены.

Среди прочего, выявлены и нарушения в организации детского питания. Отсутствовало специальное меню для школьников, страдающих аллергией на молоко, рыбу и орехи, а содержание сахара в батончиках для детского питания почти в два раза превышает допустимое.

О результатах проверки поставлена в известность мэрия города. По решению сотрудников Надзорного отдела ГПВС, учреждение обязано уничтожить 21 кг пищевой продукции. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

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