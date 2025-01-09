2025.01.09 11:30

Глава погранслужбы: в этом году зафиксировано более 14 метеозондов с контрабандой

 
задержано 8 лиц
ru.DELFI.lt
ELTA
Kontrabandinės cigaretės
Kontrabandinės cigaretės
ФОТО: VSAT

В этом году пограничники перехватили 14 метеозондов, в ходе предварительных расследований было задержано 8 лиц, прибывших за контрабандными сигаретами, переправленными с помощью метеозондов, сообщил глава СОГГ Рустам Любаев.

„Нами задержано 8 граждан, прибывших за контрабандой. Это граждане Литвы, соучастники, которые поддерживают постоянный контакт с организаторами контрабанды“, – сообщил в четверг Р. Любаев в эфире радиостанции LRT.

По его словам, в этом году пограничники перехватили 14 метеозондов, использовавшихся для переправки контрабанды.

Как рассказал Р. Любаев, пограничники отмечают, что в основном метеозонды прилетают на территорию Литвы со стороны Беларуси. По его словам, часть метеозондов также летит в сторону Польши.

Глава СОГГ рассказал, что задержанные лица, которые прибывают за контрабандой, как правило скрывают информацию об организаторах контрабанды.

„Не всегда удается получить информацию от человека. Зачастую связи и контакты (с контрабандистами – ELTA) поддерживаются через социальные сети, через различные приложения. Это трудная работа, но мы собрали очень много информации, предварительное расследование продвигается очень быстро“, – прокомментировал Р. Любаев.

По его словам, проводимые пограничниками предварительные расследования свидетельствуют о том, что контрабандой сигарет занимаются как отдельные граждане, так и целые группы.

„Мы видим достаточно много мелких контрабандистов. Конечно, подключаются и группы, в зависимости от регионов. Использование метеозондов не является чем-то очень сложным, а себестоимость (метеозондов – ELTA) довольно небольшая, мы упоминали, до 100 евро, но, честно говоря, весь комплект можно купить и за 30 евро вместе с GPS-передатчиком“, – заявил глава погранслужбы в эфире радиостанции LRT.

На этой неделе литовские пограничники перехватили восемь метеозондов, на которых перевозили контрабандные сигареты из Беларуси, еще один зонд приземлился на крышу жилого дома в Друскининкае во вторник вечером.

По данным СОГГ, восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было изъято 10 тыс. 900 пачек сигарет. По данным СОГГ, все метеозонды были оснащены GPS-устройствами.

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