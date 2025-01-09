Глава погранслужбы: в этом году зафиксировано более 14 метеозондов с контрабандой

„Нами задержано 8 граждан, прибывших за контрабандой. Это граждане Литвы, соучастники, которые поддерживают постоянный контакт с организаторами контрабанды“, – сообщил в четверг Р. Любаев в эфире радиостанции LRT.

По его словам, в этом году пограничники перехватили 14 метеозондов, использовавшихся для переправки контрабанды.

Как рассказал Р. Любаев, пограничники отмечают, что в основном метеозонды прилетают на территорию Литвы со стороны Беларуси. По его словам, часть метеозондов также летит в сторону Польши.

Глава СОГГ рассказал, что задержанные лица, которые прибывают за контрабандой, как правило скрывают информацию об организаторах контрабанды.