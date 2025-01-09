Глава погранслужбы: в этом году зафиксировано более 14 метеозондов с контрабандой

„Нами задержано 8 граждан, прибывших за контрабандой. Это граждане Литвы, соучастники, которые поддерживают постоянный контакт с организаторами контрабанды“, – сообщил в четверг Р. Любаев в эфире радиостанции LRT.
По его словам, в этом году пограничники перехватили 14 метеозондов, использовавшихся для переправки контрабанды.
Как рассказал Р. Любаев, пограничники отмечают, что в основном метеозонды прилетают на территорию Литвы со стороны Беларуси. По его словам, часть метеозондов также летит в сторону Польши.
Глава СОГГ рассказал, что задержанные лица, которые прибывают за контрабандой, как правило скрывают информацию об организаторах контрабанды.
„Не всегда удается получить информацию от человека. Зачастую связи и контакты (с контрабандистами – ELTA) поддерживаются через социальные сети, через различные приложения. Это трудная работа, но мы собрали очень много информации, предварительное расследование продвигается очень быстро“, – прокомментировал Р. Любаев.
По его словам, проводимые пограничниками предварительные расследования свидетельствуют о том, что контрабандой сигарет занимаются как отдельные граждане, так и целые группы.
„Мы видим достаточно много мелких контрабандистов. Конечно, подключаются и группы, в зависимости от регионов. Использование метеозондов не является чем-то очень сложным, а себестоимость (метеозондов – ELTA) довольно небольшая, мы упоминали, до 100 евро, но, честно говоря, весь комплект можно купить и за 30 евро вместе с GPS-передатчиком“, – заявил глава погранслужбы в эфире радиостанции LRT.
На этой неделе литовские пограничники перехватили восемь метеозондов, на которых перевозили контрабандные сигареты из Беларуси, еще один зонд приземлился на крышу жилого дома в Друскининкае во вторник вечером.
По данным СОГГ, восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было изъято 10 тыс. 900 пачек сигарет. По данным СОГГ, все метеозонды были оснащены GPS-устройствами.