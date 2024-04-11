Глава МВД Литвы: огромная группа мигрантов агрессивными методами пыталась проникнуть в Польшу

"Была огромная группа, группа из 450 человек, которые пытались агрессивными методами проникнуть на территорию Польши. Похоже, что это не спонтанный процесс. Такая большая группа из стран Азии и Африки не могла собраться по одиночке. Это атака, организованная белорусским режимом.

Мы отслеживаем эту ситуацию. Поддерживаем постоянную связь с нашими коллегами в Польше", – сообщила в четверг журналистам глава МВД А. Билотайте.

По словам министра внутренних дел, в последнее время на литовско-белорусской границе фиксировались лишь единичные попытки незаконного пересечения границы. Между тем, среднее количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы со стороны Беларуси доходит до 250 в день.