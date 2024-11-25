Глава госбезопасности Литвы: пока рано связывать авиакатастрофу с внешними угрозами

„Пока, насколько известно, связывать с кем-то или где-то разбрасываться атрибуциями, действительно, наверное, рано. У нас не было никакой предварительной информации об этом. Судя по всему, со временем выяснятся все обстоятельства и все подробности“, – сказал Д. Яунишкис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента после встречи с главой государства.
„Мы работаем с зарубежными партнерами. Мы получаем любую информацию – как только что-то станет известно, сразу сообщим“, – добавил он. Однако он признал, что спецслужбы не исключают сценария теракта.
„Нельзя исключать и, скажем, случай терроризма. Конечно, ДГБ, совместно с Департаментом оперативных сил, мы тоже предупреждали, что такие вещи возможны в будущем, мы видим, что Россия становится более агрессивной“, – сказал директор ДГБ.
Напоминает, что понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, из двух пилотов самолета один погиб. Погибший пилот являлся гражданином Испании.