2024.11.25 10:34

Глава госбезопасности Литвы: пока рано связывать авиакатастрофу с внешними угрозами

 
Аугусте Либерите
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA

По мнению главы Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, пока рано связывать авиакатастрофу в Вильнюсе с какой-либо враждебной внешней деятельностью. Однако, как отмечает он, спецслужбы пока не исключают, что авиакатастрофа, произошедшая в понедельник утром, могла быть терактом. По словам Д. Яунишкиса, обстоятельства происшествия прояснятся после изучения всей информации.

„Пока, насколько известно, связывать с кем-то или где-то разбрасываться атрибуциями, действительно, наверное, рано. У нас не было никакой предварительной информации об этом. Судя по всему, со временем выяснятся все обстоятельства и все подробности“, – сказал Д. Яунишкис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента после встречи с главой государства.

„Мы работаем с зарубежными партнерами. Мы получаем любую информацию – как только что-то станет известно, сразу сообщим“, – добавил он. Однако он признал, что спецслужбы не исключают сценария теракта.

„Нельзя исключать и, скажем, случай терроризма. Конечно, ДГБ, совместно с Департаментом оперативных сил, мы тоже предупреждали, что такие вещи возможны в будущем, мы видим, что Россия становится более агрессивной“, – сказал директор ДГБ.

Напоминает, что понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, из двух пилотов самолета один погиб. Погибший пилот являлся гражданином Испании.

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