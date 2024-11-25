Глава госбезопасности Литвы: пока рано связывать авиакатастрофу с внешними угрозами

„Пока, насколько известно, связывать с кем-то или где-то разбрасываться атрибуциями, действительно, наверное, рано. У нас не было никакой предварительной информации об этом. Судя по всему, со временем выяснятся все обстоятельства и все подробности“, – сказал Д. Яунишкис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента после встречи с главой государства.