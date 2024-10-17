Гибель погибшей в Каунасе девушки обросла слухами

Согласно полицейской сводке, 16 октября, в 20.28 ч. в районе Гричюпис, с моста Трех Девушек упала девушка лет 20. Спасти ей жизнь не удалось.

Начато расследование в связи с выяснением обстоятельств смерти покойной.

Пользователи социальных сетей стали связывать эту трагедию с недавно появившимися странными записями. По данным Delfi, эти вещи не связаны.

5 дней назад одна пользователь Reddit задала вопрос: „Есть ли у вас знакомые, которые прыгали с моста в Каунасе?“. Позже тот же пользователь написала, что планирует покончить с собой на следующей неделе.

Пользователи соцсетей решили, что скончавшаяся - это та самая девушка из социальных сетей.

Об этом информировали и полицию.