Гибель погибшей в Каунасе девушки обросла слухами

Согласно полицейской сводке, 16 октября, в 20.28 ч. в районе Гричюпис, с моста Трех Девушек упала девушка лет 20. Спасти ей жизнь не удалось.
Начато расследование в связи с выяснением обстоятельств смерти покойной.
Пользователи социальных сетей стали связывать эту трагедию с недавно появившимися странными записями. По данным Delfi, эти вещи не связаны.
5 дней назад одна пользователь Reddit задала вопрос: „Есть ли у вас знакомые, которые прыгали с моста в Каунасе?“. Позже тот же пользователь написала, что планирует покончить с собой на следующей неделе.
Пользователи соцсетей решили, что скончавшаяся - это та самая девушка из социальных сетей.
Об этом информировали и полицию.
Однако, по сведениям Delfi, автор сообщений - не имеет ничего общего со скончавшейся.
Полиция установила личность погибшей - это девушка 2002 г.р. А в Reddit писала девушка, которая упоминала, что она несовершеннолетняя, посещает школу.