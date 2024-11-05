Генпрокурор Литвы: в расследовании по делу самовоспламеняющихся посылок задержаны несколько лиц

„Я понимаю желание знать, я понимаю потребность людей знать, потому что мы живем сейчас в такой ситуации, когда, возможно, люди чувствуют себя небезопасно. Однако могу заверить, что предварительное расследование идет, оно проводится достаточно интенсивно, с участием правоохранительных органов других стран“, – заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.

„На сегодняшний день есть задержанные, но я не буду называть сколько, чтобы не навредить расследованию, которое ведется не только в Литве, но и в других странах“, – добавила она.

Однако генеральный прокурор заявила, что не может назвать количество задержанных.

Она также воздержалась от ответа на вопрос, сколько человек задержано в Литве.