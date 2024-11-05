Генпрокурор Литвы: в расследовании по делу самовоспламеняющихся посылок задержаны несколько лиц

„Я понимаю желание знать, я понимаю потребность людей знать, потому что мы живем сейчас в такой ситуации, когда, возможно, люди чувствуют себя небезопасно. Однако могу заверить, что предварительное расследование идет, оно проводится достаточно интенсивно, с участием правоохранительных органов других стран“, – заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.
„На сегодняшний день есть задержанные, но я не буду называть сколько, чтобы не навредить расследованию, которое ведется не только в Литве, но и в других странах“, – добавила она.
Однако генеральный прокурор заявила, что не может назвать количество задержанных.
Она также воздержалась от ответа на вопрос, сколько человек задержано в Литве.
„Не назову, чтобы не навредить расследованию, которое ведется не только в Литве, но и в других зарубежных странах“, – подчеркнула Н. Грунскене.
„Расследуемые деяния и задержанные лица находятся в нескольких странах, поэтому я не буду вдаваться в подробности“, – добавила она.
Немногим ранее издание Wall Street Journal сообщило, что зажигательные устройства, отправленные летом самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию, были частью российской секретной операции.
Обе посылки были отправлены из Литвы одному и тому же адресату в Великобритании: одна посылка загорелась в Лейпциге (Германия) перед погрузкой в грузовой самолет, другая — на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания). Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, оба возгорания произошли в ночь с 20 на 21 июля.
По данным Wall Street Journal, целью данной российской операции была погрузка посылок с зажигательными устройствами в пассажирские или грузовые самолеты, направляющиеся в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.
Как тогда сообщил портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал поддельное удостоверение личности и указал адрес, по которому получатель посылок не проживает.
По имеющимся у LRT данным, посылок от того же отправителя было больше, но они не были отправлены авиапочтой, поэтому угрозы для авиации не было. Предполагается, что отправитель оплатил услуги наличными.