2024.11.05 15:51

Генпрокурор Литвы: в расследовании по делу самовоспламеняющихся посылок задержаны несколько лиц

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Nida Grunskienė
Nida Grunskienė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Как утверждает генеральный прокурор Нида Грунскене, в ходе международного расследования самовоспламеняющихся посылок DHL уже задержано несколько лиц. По ее словам, эти лица задержаны не только в Литве, но и в других странах.

„Я понимаю желание знать, я понимаю потребность людей знать, потому что мы живем сейчас в такой ситуации, когда, возможно, люди чувствуют себя небезопасно. Однако могу заверить, что предварительное расследование идет, оно проводится достаточно интенсивно, с участием правоохранительных органов других стран“, – заявила Н. Грунскене журналистам в Сейме.

„На сегодняшний день есть задержанные, но я не буду называть сколько, чтобы не навредить расследованию, которое ведется не только в Литве, но и в других странах“, – добавила она.

Однако генеральный прокурор заявила, что не может назвать количество задержанных.

Она также воздержалась от ответа на вопрос, сколько человек задержано в Литве.

„Не назову, чтобы не навредить расследованию, которое ведется не только в Литве, но и в других зарубежных странах“, – подчеркнула Н. Грунскене.

„Расследуемые деяния и задержанные лица находятся в нескольких странах, поэтому я не буду вдаваться в подробности“, – добавила она.

Немногим ранее издание Wall Street Journal сообщило, что зажигательные устройства, отправленные летом самолетами DHL из Литвы в Великобританию и Германию, были частью российской секретной операции.

Обе посылки были отправлены из Литвы одному и тому же адресату в Великобритании: одна посылка загорелась в Лейпциге (Германия) перед погрузкой в грузовой самолет, другая — на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания). Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, оба возгорания произошли в ночь с 20 на 21 июля.

По данным Wall Street Journal, целью данной российской операции была погрузка посылок с зажигательными устройствами в пассажирские или грузовые самолеты, направляющиеся в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.

Как тогда сообщил портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал поддельное удостоверение личности и указал адрес, по которому получатель посылок не проживает.

По имеющимся у LRT данным, посылок от того же отправителя было больше, но они не были отправлены авиапочтой, поэтому угрозы для авиации не было. Предполагается, что отправитель оплатил услуги наличными.

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