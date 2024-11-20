2024.11.20 10:58

Генпрокурор Литвы требует лишить депутата Жемайтайтиса неприкосновенности

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Генеральный прокурор Нида Грунскене в среду обратилась в Сейм с просьбой лишить депутата Ремигиюса Жемайтайтиса правовой неприкосновенности.

Как сообщила прокуратура, Н. Грунскене подписала обращение в Сейм о лишении неприкосновенности Р. Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.

Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, по которому Р. Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.

На прошлой неделе Р. Жемайтайтис принес присягу в Сейме и приобрел правовую неприкосновенность. Политик заявил, что откажется от иммунитета, чтобы защитить себя в суде. Свою вину он отрицает.

ELTA напоминает, что, несмотря на критику зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы, формировавшая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ во главе с Р. Жемайтайтисом, который нарушил присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

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