Генпрокурор Литвы требует лишить депутата Жемайтайтиса неприкосновенности

Как сообщила прокуратура, Н. Грунскене подписала обращение в Сейм о лишении неприкосновенности Р. Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.
Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, по которому Р. Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.
На прошлой неделе Р. Жемайтайтис принес присягу в Сейме и приобрел правовую неприкосновенность. Политик заявил, что откажется от иммунитета, чтобы защитить себя в суде. Свою вину он отрицает.
ELTA напоминает, что, несмотря на критику зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы, формировавшая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ во главе с Р. Жемайтайтисом, который нарушил присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, и Союзом демократов „Во имя Литвы“.