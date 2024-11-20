Генпрокурор Литвы требует лишить депутата Жемайтайтиса неприкосновенности

Как сообщила прокуратура, Н. Грунскене подписала обращение в Сейм о лишении неприкосновенности Р. Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие в целях продолжения рассмотрения уголовного дела.

Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, по которому Р. Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.