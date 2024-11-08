2024.11.08 14:14

Генпрокуратура Литвы начала проверку по факту использования сейфов российского производства в госучреждениях

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nida Grunskienė
Nida Grunskienė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В пятницу генеральный прокурор Нида Грунскене поручила провести расследование в связи с появившейся на этой неделе в публичном пространстве информацией о сейфах, которые, возможно, произведены в России и используются в государственных учреждениях Литвы.

„Учитывая опубликованную в публичном пространстве 7 ноября 2024 года информацию о возможно произведенных в России и проданных литовским государственным учреждениям сейфах, которыми торговала ЗАО, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Департаменту уголовного преследования Генеральной прокуратуры Прокуратуре провести оценить опубликованной информации, выяснить фактические обстоятельства и принять решение в связи с необходимостью начала досудебного расследования“, - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что общественность будет проинформирована о результатах проверки, выводах и решениях.

На этой неделе центр журналистских расследований Siena сообщил, что за два дня до начала российского вторжения в Украину батальон Сил специальных операций ВС Литвы приобрел у компании российского капитала 6 сейфов для хранения секретных документов. Однако есть подозрение, что Литовская армия не знала, что покупала сейфы у компании российского капитала, бизнес владельцев которой также обслуживает российскую военную машину.

Как пишет Siena, действующая в Вильнюсе компания Eurosafe LT позиционирует себя как компанию европейского капитала, управляемую через Польшу. Конечными бенефициарами являются граждане Польши и Румынии. Однако, как выяснилось позже, реальными владельцами Eurosafe LT являются российские бизнесмены, занимающиеся аналогичной деятельностью у себя на родине и снабжающие предприятия российской военной промышленности оборудованием.

Подчеркивается, что в Литве эта компания сотрудничала не только с Литовской армией, но и с правительством, Службой охраны руководства и учреждениями, подведомственными Министерству обороны.

Ознакомившись с информацией, министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что видит реальные угрозы национальной безопасности Литвы.

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