Генпрокуратура Литвы начала проверку по факту использования сейфов российского производства в госучреждениях

„Учитывая опубликованную в публичном пространстве 7 ноября 2024 года информацию о возможно произведенных в России и проданных литовским государственным учреждениям сейфах, которыми торговала ЗАО, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Департаменту уголовного преследования Генеральной прокуратуры Прокуратуре провести оценить опубликованной информации, выяснить фактические обстоятельства и принять решение в связи с необходимостью начала досудебного расследования“, - говорится в сообщении прокуратуры.

На этой неделе центр журналистских расследований Siena сообщил, что за два дня до начала российского вторжения в Украину батальон Сил специальных операций ВС Литвы приобрел у компании российского капитала 6 сейфов для хранения секретных документов. Однако есть подозрение, что Литовская армия не знала, что покупала сейфы у компании российского капитала, бизнес владельцев которой также обслуживает российскую военную машину.