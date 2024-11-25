ФОТО, ВИДЕО. В Вильнюсе во двор жилого дома упал и загорелся грузовой самолет DHL – погиб пилот

„Да, у нас есть одна подтвержденная смерть. Двоих членов экипажа вытащили с признаками жизни, ищем еще одного“, – сообщил Elta руководитель ДПОС Ренатас Пожела.

В больницу доставлены двое пострадавших. Погибшего из самолета достали в 7.01 ч.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, но позже службы уточнили, что катастрофа произошла рядом с домом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание, второй пилот погиб. Сообщается, что погиб гражданин Испании.

Сообщается, что в самолете находились четыре человека: два пилота и два работника.

По данным полиции, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Жирню упал грузовой самолет.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем.

Известно, что упал самолет компании DHL. Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет.

По словам очевидцев, закрыт участок дороги от ул. Дзуку до магазина Maximа на ул. Лепкальнё.

По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет.

"Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор", – сказал Ренатас Пожела.

„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую ​​версию нельзя исключать.

„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.