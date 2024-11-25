ФОТО, ВИДЕО. В Вильнюсе во двор жилого дома упал и загорелся грузовой самолет DHL – погиб пилот

По данным полиции, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Жирню упал грузовой самолет.
Сообщается, что в самолете находились четыре человека: два пилота и два работника.
По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, но позже службы уточнили, что катастрофа произошла рядом с домом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание, второй пилот погиб. Сообщается, что погиб гражданин Испании.
В больницу доставлены двое пострадавших. Погибшего из самолета достали в 7.01 ч.
„Да, у нас есть одна подтвержденная смерть. Двоих членов экипажа вытащили с признаками жизни, ищем еще одного“, – сообщил Elta руководитель ДПОС Ренатас Пожела.
"Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор", – сказал Ренатас Пожела.
Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет.
На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта.
По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.
По словам очевидцев, закрыт участок дороги от ул. Дзуку до магазина Maximа на ул. Лепкальнё.
Возобновлена работа аэропорта.
Известно, что упал самолет компании DHL. Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет.
Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем.
„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую версию нельзя исключать.
„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Delfi, что на борту самолета были двое граждан Испании, немец и литовец. Погиб гражданин Испании. Один из пострадавших находится в Сантаришкской клинике, его состояние критически тяжелое. Врачи Сантаришкской клиники делают все, чтобы обеспечить пострадавшему всю необходимую помощь.
Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе – расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривабщей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.
Об этом информационному агентству Elta сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта или дорог, устройств сигнализации или сооружений связи на дорогах, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека или причинению тяжких травм людям, причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от трех до восьми лет.
Пожар, возникший в результате крушения самолета в Вильнюсе недалеко от аэропорта, локализован. Сам самолет полностью уничтожен пламенем.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.