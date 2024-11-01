ФОТО. На границе с Латвией найдены артиллерийские снаряды

Опасную находку пограничники обнаружили в ходе патрулирования в лесу, возле села Скирна, что в Зарасайском районе Литвы.

Пограничники сразу же сообщили о старых снарядах саперам, оградили место ЧП и прилегающую территорию, а также выставили охрану.

Прибывшие саперы инженерного батальона установили, что пограничники нашли 72-мм артиллерийские снаряды времен Второй Мировой войны. Один из них, по заключению специалистов, представлял опасность, поскольку мог взорваться.