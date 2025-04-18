Финансовая афера на миллионы: в Литве раскрыли крупнейшую схему по импорту авто

Группировка пыталась отмывать деньги через компании по всему Европейскому союзу. 9 млн евро были легализованы через связанные и несвязанные компании не только в Литве, но и по всему Европейскому союзу.

Главный подозреваемый, литовец, был задержан в Португалии.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.

Он сообщил, что операция по разоблачению группировки стала крупнейшей международной операцией, проведенной в Литве, в ней приняли участие более 1000 сотрудников не только в Литве, но и в Евросоюзе.