2025.04.18 15:30

Финансовая афера на миллионы: в Литве раскрыли крупнейшую схему по импорту авто

 
Elta
ru.DELFI.lt

Преступная группировка, ядро которой составляли литовцы, перевезшая 16 тыс. автомобилей из США, как предполагается, уклонилась от уплаты различных налогов на сумму около 31 млн евро.

Группировка пыталась отмывать деньги через компании по всему Европейскому союзу. 9 млн евро были легализованы через связанные и несвязанные компании не только в Литве, но и по всему Европейскому союзу.

Главный подозреваемый, литовец, был задержан в Португалии.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.

Он сообщил, что операция по разоблачению группировки стала крупнейшей международной операцией, проведенной в Литве, в ней приняли участие более 1000 сотрудников не только в Литве, но и в Евросоюзе.

„Целью этой операции было направить наше видение на наиболее рискованный сектор согласно нашим и европоловским аналитическим документам – импорт автомобилей из США и Канады в Евросоюз. Мы считаем, что этот сектор генерирует значительную тень в области НДС“, - сказал М. Стравинскас.

Помощь в проведении этой операции оказали международные полицейские организации, а также Европол и Евроюст.

Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто указала, что граждане Литвы действовали в организованной группе, которая через созданные ими компании заказывала автомобили на аукционах США и Канады, обычно поврежденные и битые. Их ввозили в Литву через Клайпедский порт, а также через Нидерланды и Бельгию по сниженным ценам, избегая уплаты таможенных пошлин.

Их привозили в Литву, ремонтировали и продавали на литовском, украинском и немецком рынках.

По данным прокуратуры, организованной группе удалось уклониться от уплаты НДС, скрыв свой истинный оборот.

Подозрения предъявлены 18 гражданам Литвы, двум гражданам Латвии и гражданину России, действовавшему в Болгарии.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 430 тыс. евро, 176 тыс. долларов США и 28 тыс. российских рублей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии