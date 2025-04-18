Финансовая афера на миллионы: в Литве раскрыли крупнейшую схему по импорту авто

Группировка пыталась отмывать деньги через компании по всему Европейскому союзу. 9 млн евро были легализованы через связанные и несвязанные компании не только в Литве, но и по всему Европейскому союзу.
Главный подозреваемый, литовец, был задержан в Португалии.
Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
Он сообщил, что операция по разоблачению группировки стала крупнейшей международной операцией, проведенной в Литве, в ней приняли участие более 1000 сотрудников не только в Литве, но и в Евросоюзе.
„Целью этой операции было направить наше видение на наиболее рискованный сектор согласно нашим и европоловским аналитическим документам – импорт автомобилей из США и Канады в Евросоюз. Мы считаем, что этот сектор генерирует значительную тень в области НДС“, - сказал М. Стравинскас.
Помощь в проведении этой операции оказали международные полицейские организации, а также Европол и Евроюст.
Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто указала, что граждане Литвы действовали в организованной группе, которая через созданные ими компании заказывала автомобили на аукционах США и Канады, обычно поврежденные и битые. Их ввозили в Литву через Клайпедский порт, а также через Нидерланды и Бельгию по сниженным ценам, избегая уплаты таможенных пошлин.
Их привозили в Литву, ремонтировали и продавали на литовском, украинском и немецком рынках.
По данным прокуратуры, организованной группе удалось уклониться от уплаты НДС, скрыв свой истинный оборот.
Подозрения предъявлены 18 гражданам Литвы, двум гражданам Латвии и гражданину России, действовавшему в Болгарии.
В ходе обысков было обнаружено и изъято 430 тыс. евро, 176 тыс. долларов США и 28 тыс. российских рублей.