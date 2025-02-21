Фальшивый агент ФБР выманил у жительницы Вильнюса 30 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг утром, около 8.34 час., в 1-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 68-летняя женщина.

Она сообщила, что с 15 августа прошлого года по 16 января этого года, в Вильнюсе, с ней через Whatsapp связывался неизвестный мужчина.

Он, представившись агентом ФБР и писателем, путем обмана выманил у нее деньги.

Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.