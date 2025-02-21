2025.02.21 09:43

Фальшивый агент ФБР выманил у жительницы Вильнюса 30 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Мошенники
Мошенники
ФОТО: Tero Vesalainen | Shutterstock

В столичные правоохранительные органы обратилась пожилая женщина, ставшая жертвой мошенника, который, выдавая себя за агента ФБР США, выманил у нее 30 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг утром, около 8.34 час., в 1-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 68-летняя женщина.

Она сообщила, что с 15 августа прошлого года по 16 января этого года, в Вильнюсе, с ней через Whatsapp связывался неизвестный мужчина.

Он, представившись агентом ФБР и писателем, путем обмана выманил у нее деньги.

Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.

Хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана в свою пользу или в пользу других лиц наказывается штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.

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