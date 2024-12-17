ESO: из-за непогоды без электричества остаются более 3 500 клиентов

„Бригада ESO интенсивно работает над скорейшим восстановлением электроснабжения. Благодарим за понимание и терпение“, — говорится на сайте ESO.
По последним данным, всего в стране зафиксировано 163 сбоя в электроснабжении.
По данным интерактивной карты ESO, больше всего сообщений о сбоях в электроснабжении поступает из южной и западной частей Литвы.
Также, по данным на утро вторника, за минувшие сутки Департамент пожарной охраны и спасения (ДПОС) выезжал на уборку упавших деревьев со зданий, дорог и тротуаров в общей сложности 213 раз.
По данным ДПОС, с 6 часов утра понедельника до 6 часов утра вторника больше всего звонков поступило из Каунасского уезда (37), Клайпеды (36) и Таураге (32). ДПОС пока не располагает никакой информацией о пострадавших.
По данным на утро понедельника, в некоторых регионах Литвы по-прежнему преобладать сильный ветер. Из-за сильного ветра в понедельник утром, по данным Оператора по распределению энергии (ESO), в Литве без электричества оставалось более 21 тыс. домохозяйств – в Клайпедском, Каунасском, Шяуляйском регионах.