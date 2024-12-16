2024.12.16 10:22

ESO: без электричества остается 21 000 домохозяйств, ветер усиливается

 
Smarkaus vėjo padariniai Ukmergės rajone
Smarkaus vėjo padariniai Ukmergės rajone
ФОТО: Laura Palaimaitė / „Orų entuziastai“

По данным на утро понедельника, в результате сильного ветра в Литве без электричества осталось более 21 тыс. домохозяйств Клайпедского, Каунасского, Шяуляйского районов.

„Ветер усиливается, это предсказывали синоптики, учитывая эти прогнозы, мы собрали команды. Сейчас пик ветра – между 9 и 10 часами, может, продержится до 11 часов, около 13 час. должен начать стихать. Кое-где удается очень быстро восстановить электроснабжение, но по прибытии мы получаем новые сообщения или обнаруживаем новые неисправности. Если ветер стихнет после 13.00 час., то большую часть работы мы должны завершить“, – сказала представитель ESO Раса Йодкене.

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