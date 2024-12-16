ESO: без электричества остается 21 000 домохозяйств, ветер усиливается

„Ветер усиливается, это предсказывали синоптики, учитывая эти прогнозы, мы собрали команды. Сейчас пик ветра – между 9 и 10 часами, может, продержится до 11 часов, около 13 час. должен начать стихать. Кое-где удается очень быстро восстановить электроснабжение, но по прибытии мы получаем новые сообщения или обнаруживаем новые неисправности. Если ветер стихнет после 13.00 час., то большую часть работы мы должны завершить“, – сказала представитель ESO Раса Йодкене.