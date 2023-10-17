Еще одна загадочная смерть: в подвале обнаружено тело 17-летнего подростка

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
15 октября утром в подвале многоквартирного дома в Рукле было обнаружено тело 17-летнего подростка. Правоохрана пока ждет результаты вскрытия. Местные жители считают, что причиной смерти могла быть передозировка.

Тело подростка 2006 г.р. было обнаружено в 10.50 ч., сообщает полиция Каунасского округа.

"Начато расследование, выясняют причину смерти и обстоятельства происшествия", – сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.

Прокурор Рамуне Браздейките сказала Delfi, что явных следов насилия на теле не было, не было и следов самоубийства.

Жители Руклы считают, что юноша мог умереть от передозировки, однако прокурор заметила, что пока нет результатов вскрытия, говорить о причине смерти рано. А исследования требуют очень много времени. Если в крови надо установить не только наличие алкоголя, но и других веществ, на это требуется несколько месяцев.

Однако, по словам жителей Руклы, в подвале, где найдено тело юноши, обычно собиралась молодежь, которая принимала наркотики.

О покойном Доминикасе отзываются как о хорошем ребенке, который всегда приходил на помощь.

"Всегда был вежливым, помогал сумку поднести, я говорила, возьми евро, он убегал, говоря, тетя, не надо. Очень жаль", – сказала одна местная жительница.

Староста Руклы Вилма-Аквиле Кароблене сказала, что трагедия коснулась всего города. Она сама знала Доминикаса с малых лет, он ходил в садик с ее сыном , учился с ним в начальной школе.

"Он был замкнутым ребенком. Но в последнее время серьезно занимался спортом, был очень мотивирован. Учился в профтехе, думал о будущем", – сказала Кароблене.

"Очень тяжело, когда уходят молодые люди, это не выразить словами. Искренние соболезнования маме", – прибавила она.

За последний месяц это третья смерть молодого человека в Литве, которая может быть связана с передозировкой. В конце сентября в Мариямполе скончался 17-летний юноша, а 8 октября в Вильнюсе - 19-летняя девушка.

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