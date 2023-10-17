Еще одна загадочная смерть: в подвале обнаружено тело 17-летнего подростка

Тело подростка 2006 г.р. было обнаружено в 10.50 ч., сообщает полиция Каунасского округа.

"Начато расследование, выясняют причину смерти и обстоятельства происшествия", – сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.

Прокурор Рамуне Браздейките сказала Delfi, что явных следов насилия на теле не было, не было и следов самоубийства.

Жители Руклы считают, что юноша мог умереть от передозировки, однако прокурор заметила, что пока нет результатов вскрытия, говорить о причине смерти рано. А исследования требуют очень много времени. Если в крови надо установить не только наличие алкоголя, но и других веществ, на это требуется несколько месяцев.

Однако, по словам жителей Руклы, в подвале, где найдено тело юноши, обычно собиралась молодежь, которая принимала наркотики.

О покойном Доминикасе отзываются как о хорошем ребенке, который всегда приходил на помощь.