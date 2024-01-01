Еще один взрыв, только в Каунасе: пострадали три человека

Сообщение о пожаре поступило 2 января, в 14.38 ч. по номеру 112.
Информировали, что в Каунасе, на ул. Прамонес, 4, произошел взрыв в промышленном здании, начался пожар.
По словам пресс-секретаря Департамента пожарной безопасности и спасения, открытым пламенем горит 4-этажное здание, а столб дыма виден издалека.
Представители компании информировали пожарных-спасателей, что горит 30-40 тонн ацетона и 30-40 тонн целлюлозы.
По предварительным данным, вели поиск людей, но потом стало известно, что работники были эвакуированы.
Пожарные-спасатели эвакуировали и работников соседних компаний.
Сообщается, что тушить пожар нелегко из-за взрывоопасного окружения.
На место происшествия выехали 6 автоцистерн и 2 автолестницы.
По данным полиции, во время пожара пострадали двое мужчин (1994 и 1996 г.р). Пожарные-спасатели информировали, что до их приезда в больницу увезли еще одного пострадавшего. Всего помощь врачей понадобилась троим пострадавшим.
По данным пожарных-спасателей, один человек на месте происшествия сам пришел к спасателям и сказал, что возможно отравился угарным газом. Еще один вызвал врачей уже из дома, он сказал, что во время пожара у получил ожоги лица и тела, полиция выясняет, где именно пострадал этот человек.
Сообщается, что в 15.31 ч. пожар был локализован, однако тушение пожара продолжается.