2024.08.29 07:02

Эксперты представили выводы – начато расследование по факту убийства скончавшейся в больнице женщины

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В августе в вильнюсской больнице скончалась женщина. Сообщается, что после выводов экспертов было начато расследование по факту убийства.

Вильнюсская полиция информировала, что 12 августа, в 2.31 ч. в Вильнюсскую больницу из квартиры на ул. Пелесос была доставлена женщина (1968 г.р.). Она была без сознания. В 8.19 ч. 13 августа женщина скончалась в больнице.

Delfi удалось узнать, что врачам сообщили, что женщине тяжело дышать. Скорую вызвал сожитель женщины.

После смерти женщины начато расследование по факту ее смерти.

После выводов экспертов дело переквалифицировали в расследование убийства.

Пресс-секретарь Вильнюсской окружной прокуратуры Рита Стундене сообщила Delfi, что расследуют обстоятельства смерти женщины.

По предварительным данным, подозрения пока никому не предъявлены.

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