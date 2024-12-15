2024.12.15 10:14

Эксклюзивный автомобиль Audi R8 разбился ночью в центре Вильнюса

 
полиция ищет сбежавшего водителя
ru.DELFI.lt

Вечером в воскресенье в центре Вильнюса разбился автомобиль Audi R8. Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП.

Как сообщили в полиции, в 3.28 в службу поступило сообщение от прохожего о том, что в Вильнюсе, на улице Руднинку произошло ДТП - Audi врезалась в другую машину, водитель не смог выбраться. Прибывшие правоохранители не обнаружили на месте водителя Audi, он оставил роскошный автомобиль и уехал.

Выяснилось, что в центре столицы эксклюзивный автомобиль Audi R8 разбился, врезавшись в заднюю часть припаркованного Renault Trafic. В машине виновника правоохранители обнаружили личные документы, выясняют, стал ли он виновником дорожно-транспортного происшествия. Audi R8 был доставлен на полицейскую парковку. Обстоятельства происшествия выясняются.

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