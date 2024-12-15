Эксклюзивный автомобиль Audi R8 разбился ночью в центре Вильнюса

Как сообщили в полиции, в 3.28 в службу поступило сообщение от прохожего о том, что в Вильнюсе, на улице Руднинку произошло ДТП - Audi врезалась в другую машину, водитель не смог выбраться. Прибывшие правоохранители не обнаружили на месте водителя Audi, он оставил роскошный автомобиль и уехал.