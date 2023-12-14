Приехавший на литовский курорт белорус может лишиться автомобиля

Во вторник ночью пограничники остановили в Друскининкай для проверки автомобиль Volkswagen Phaeton.
За рулем автомобиля с белорусскими регистрационными номерами сидел 40-летний гражданин Беларуси. Документы, предъявленные мужчиной были в порядке. Он находился в Литве законно. Однако пограничники располагали информацией о том, что в этом автомобиле может быть контрабанда.
Было решено проверить автомобиль на КПП Райгардас.
Пограничники и таможенники в разных тайниках нашли и изъяли 932 пачки сигарет Minsk Capital и Camel с белорусскими бандеролями.
Водитель и автомобиль переданы таможенникам, которые ведут расследование.
За контрабанду гражданину Беларуси грозит конфискация автомобиля.