Ехавший на красный свет нелегал будет депортирован из Литвы

Выяснилось, что водитель Honda - 54-летний иностранец. Когда полиция составляла протокол, выяснилось, что водитель лишен прав на вождение, а правила дорожного движения он нарушил второй раз за год.

Водитель уверял, что права у него есть и предъявил документ. Полиция объяснила, что наличие прав не означает, что он не может быть лишен права на вождение.

После проверки информации в базе данных выяснилось, что предъявленный иностранцем вид на жительство в Литве уже просрочен, поскольку расторгнут договор с работодателем.

Полиция передала нарушителя пограничникам. Выяснилось, что он нелегально находится в Литве больше 100 дней.