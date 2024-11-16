2024.11.16 07:01

Ехавший на красный свет нелегал будет депортирован из Литвы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus kelių policija
Vilniaus kelių policija
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

14 ноября, в 16.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Швянтарагё, полиция остановила автомобиль Honda. Его водитель выехал на перекресток на красный свет.

Выяснилось, что водитель Honda - 54-летний иностранец. Когда полиция составляла протокол, выяснилось, что водитель лишен прав на вождение, а правила дорожного движения он нарушил второй раз за год.

Водитель уверял, что права у него есть и предъявил документ. Полиция объяснила, что наличие прав не означает, что он не может быть лишен права на вождение.

После проверки информации в базе данных выяснилось, что предъявленный иностранцем вид на жительство в Литве уже просрочен, поскольку расторгнут договор с работодателем.

Полиция передала нарушителя пограничникам. Выяснилось, что он нелегально находится в Литве больше 100 дней.

Автомобиль Honda был вывезен на охраняемую стоянку, а иностранца отвезли в аэропорт и передали сотрудника Службы охраны гросграницы.

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