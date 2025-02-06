Ехавший из Вильнюса в Тракай BMW врезался в трактор, сообщают о пострадавших

По предварительным данным, трактор ехал в сторону Вильнюса, как и BMW, который врезался в него и столкнул его с дороги.

Когда на место приехала полиция, выяснилось, что водитель BMW, скорее всего, не оценил ситуацию, когда ехавший перед ним тягач обогнал трактор. Водитель BMW также намеревался обогнать трактор, но увидел автомобиль на встречной полосе. Завершить обгон уже было невозможно, поэтому BMW врезался в заднюю часть трактора.