2025.02.06 15:41

Ехавший из Вильнюса в Тракай BMW врезался в трактор, сообщают о пострадавших

 
Яунюс Матонис
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В четверг после обеда ехавший из Вильнюса в Тракай BMW врезался в трактор. После столкновения трактор съехал с дороги. Сообщается о пострадавших.

ДТП произошло в 13.43 ч. Звонивший сказал,что пострадал тракторист.

По предварительным данным, трактор ехал в сторону Вильнюса, как и BMW, который врезался в него и столкнул его с дороги.

На место происшествия выехала полиция и врачи.

Когда на место приехала полиция, выяснилось, что водитель BMW, скорее всего, не оценил ситуацию, когда ехавший перед ним тягач обогнал трактор. Водитель BMW также намеревался обогнать трактор, но увидел автомобиль на встречной полосе. Завершить обгон уже было невозможно, поэтому BMW врезался в заднюю часть трактора.

Врачи увезли тракториста в больницу.

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