2025.02.03 16:51

Ехавший из Литвы в Берлин автобус попал в ДТП, погиб один человек

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

Польские СМИ сообщают, что 2 февраля ночью ехавший из Литвы автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте.

Польские пожарные-спасатели сообщили, что ДТП произошло около 2.30 ч. по местному времени. В автобусе было 10 пассажиров. В ДТП погиб водитель легковушки, а водитель автобуса был доставлен в больницу.

„Тяжелая ночь, мы работали больше 6 часов“, – сказали польские пожарные-спасатели.

Журналисты издания Fakt сообщают, что полицейский Томаш Крупа подтвердил - в ДТП около городка Броды погиб молодой водитель автомобиля Toyota. Ему было 19 лет.

По предварительным данным, в Toyota находился лишь один человек. После удара легковушка оказалась под автобусом.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

По предварительным данным, автобус из Литвы ехал в Германию. Пассажирам автобуса поставили временную палатку, в которой они ждали другой автобус.

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