Ехавший из Литвы в Берлин автобус попал в ДТП, погиб один человек

Польские пожарные-спасатели сообщили, что ДТП произошло около 2.30 ч. по местному времени. В автобусе было 10 пассажиров. В ДТП погиб водитель легковушки, а водитель автобуса был доставлен в больницу.

„Тяжелая ночь, мы работали больше 6 часов“, – сказали польские пожарные-спасатели.

Журналисты издания Fakt сообщают, что полицейский Томаш Крупа подтвердил - в ДТП около городка Броды погиб молодой водитель автомобиля Toyota. Ему было 19 лет.

По предварительным данным, в Toyota находился лишь один человек. После удара легковушка оказалась под автобусом.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.