Ехавших на Запад сомалийцев остановили в Шяуляйском районе

В воскресенье ночью в Шяуляйском районе, в пределах деревни Аукштелке пограничники с полицией остановили автомобиль Chrysler RG Voyager“. Автомобилем с чешскими регистрационными номерами управлял 20-летний гражданин Украины, у которого есть шенгенская виза.
С ним ехали семеро человек, которые представились гражданами Сомали. Ни у одного из них не было удостоверения личности. По предварительным данным, эти люди нелегально пришли из Беларуси в Латвию. Из Латвии они пытались нелегально уехать на Запад.
Водителя и пассажиров задержали пограничники. Начато расследование по факту нелегальной перевозки людей через границу. За такую деятельность грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
Водителя автомобиля арестовали. В ближайшее время будет решаться вопрос назначения меры пресечения.
Сомалийцев после улаживания всех формальностей, передадут латвийским пограничникам.
За 4 месяца этого года на территории Литвы было задержано 83 нелегала, которые из Латвии ехали на Запад.