Ехавших на Запад сомалийцев остановили в Шяуляйском районе

В воскресенье ночью в Шяуляйском районе, в пределах деревни Аукштелке пограничники с полицией остановили автомобиль Chrysler RG Voyager“. Автомобилем с чешскими регистрационными номерами управлял 20-летний гражданин Украины, у которого есть шенгенская виза.

С ним ехали семеро человек, которые представились гражданами Сомали. Ни у одного из них не было удостоверения личности. По предварительным данным, эти люди нелегально пришли из Беларуси в Латвию. Из Латвии они пытались нелегально уехать на Запад.