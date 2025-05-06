2025.05.06 07:16

Ехавших на Запад сомалийцев остановили в Шяуляйском районе

 
ru.DELFI.lt

Литовские пограничники остановили автомобиль, на котором на Запад везли семерых сомалийцев, которые нелегально прошли из Беларуси в Латвию. Их через Литву вез гражданин Украины.

В воскресенье ночью в Шяуляйском районе, в пределах деревни Аукштелке пограничники с полицией остановили автомобиль Chrysler RG Voyager“. Автомобилем с чешскими регистрационными номерами управлял 20-летний гражданин Украины, у которого есть шенгенская виза.

С ним ехали семеро человек, которые представились гражданами Сомали. Ни у одного из них не было удостоверения личности. По предварительным данным, эти люди нелегально пришли из Беларуси в Латвию. Из Латвии они пытались нелегально уехать на Запад.

Водителя и пассажиров задержали пограничники. Начато расследование по факту нелегальной перевозки людей через границу. За такую деятельность грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Водителя автомобиля арестовали. В ближайшее время будет решаться вопрос назначения меры пресечения.

Сомалийцев после улаживания всех формальностей, передадут латвийским пограничникам.

За 4 месяца этого года на территории Литвы было задержано 83 нелегала, которые из Латвии ехали на Запад.

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