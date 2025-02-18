Два гражданина Украины предстанут перед судом за контрабанду мигрантов из Сомали, Афганистана, Пакистана и Ирана

Расследование началось после того, как 28 сентября 2024 года в Паневежском районе, недалеко от поселка Рамигала, сотрудники СОГГ остановили автомобиль Ford Focus, в котором 22-летний гражданин Украины М. Л. перевозил четырех гражданок Сомали. Вскоре после этого в Кедайняйском районе сотрудники полиции остановили автомобиль Renault Megane, которым управлял 48-летний гражданин Украины О. У., проживающий в Болгарии.

Предварительное расследование по факту контрабанды людей через государственную границу вели сотрудники Пагегяйского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ), а расследованием руководит прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Паневежской окружной прокуратуры Мантас Юркенас.

В Паневежского окружной прокуратуре после составления обвинительного акта завершилось предварительное расследование, в ходе которого обвинения предъявлены не только иностранцу, неоднократно перевозившему нелегальных мигрантов через Литву, но и организатору этого преступного деяния.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в том же месяце обвиняемые еще дважды перевозили нелегальных мигрантов через Литву.

На границу с Германией были доставлены трое граждан Пакистана, два иранца и один афганец. Всех их в указанных О. У. местах в Латвии забирал и перевозил в Польшу М. Л.

По версии следствия, О. У. предложил проживающему в Финляндии М. Л. выгодную работу –контрабанду мигрантов. Когда мужчина прилетел в Польшу, О. У. приобрел два автомобиля. В одном из них М. Л. перевозил нелегальных мигрантов, в другом его сопровождал О. У., следя, нет ли на дороге полиции.