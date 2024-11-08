ДТП в Вильнюсе: столкнулись автомобили, пострадал человек

По данным полиции, в 19.53 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, столкнулись три автомобиля: Ford, Toyota Prius и Renault.

Звонивший информировал, что пострадал один человек. По предварительным данным, пострадавший - водитель Toyota, он получил травму головы и был доставлен в больницу.

По данным полиции, все участники ДТП были трезвыми.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

По словам очевидцев, было осложнено движение общественного транспорта и автомобилей.