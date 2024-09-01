2024.09.01 13:41

ДТП в Вильнюсе – пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл

 
ru.DELFI.lt

В Воскресенье в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. Сообщается, что виновник - пьяный водитель.

В 11 ч. в Вильнюсе, на ул. Атейтес, столкнулись три транспортных средства – два легковых автомобиля и мотоцикл.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, врезался в стоявший у перекрестка мотоцикл и прижал его к автомобилю Toyota.

По данным полиции, врачи осмотрели мотоциклиста и выяснили, что серьезных повреждений он не получил.

Выяснилось, что виновник ДТП был пьян (2,25 промилле).

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии