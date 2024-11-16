ДТП в Вильнюсе – после столкновения с другим автомобилем перевернулся автомобиль пожарных-спасателей

ДТП произошло на перекрестке ул. Жирмуну, Шило и Минтес.

По предварительным данным, автомобиль охранников, ехавший на зеленый свет, столкнулся с ехавшим с мигалками по вызову микроавтобусом пожарных-спасателей.

Микроавтобус перевернулся. Пострадали три человека: двое пожарных и водитель второго автомобиля. Все они были в сознании и доставлены в больницу.

„Врачи информировали, что жизни пострадавших опасность не угрожает,“ - сказал глава Вильнюсского управления пожарных-спасателей Нериюс Статкус.

На месте происшествия работали врачи, полиция и пожарные-спасатели.