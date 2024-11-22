ДТП в Вильнюсе – автомобиль молодого водителя повис на виадуке

В пятницу на круговом перекрестке ул. Оланду около АЗС столкнулись автомобили Audi и VW.

По предварительным данным, VW перестраивался в другую полосу и передней частью зацепил автомобиль Audi. После удара автомобиль Audi потерял управление и оказался на ограждении. Ограждение сломалось, но, к счастью, автомобиль удержался и не упал вниз на ул. Сукилелю.

На Audi „кленовый листок“, значит автомобилем управлял водитель, у которого нет двухлетнего стажа.

Люди в ДТП не пострадали, но поскольку водители не могли мирно решить, кто виноват, вызвали полицию.