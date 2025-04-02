2025.04.02 13:41

ДТП в Шилальском районе: в результате столкновения автомобиля с деревом погибла женщина- водитель

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
ДТП (ассоциативное фото)
ДТП (ассоциативное фото)
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

Во вторник в Шилальском районе автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибла женщина-водитель, сообщила полиция.

По данным Департамента полиции, около 13.50 ч. в селе Спраудайчяй автомобиль VW Passat, которым управляла женщина (1981 г. р.), вылетел с дороги и врезался в придорожное дерево.

По данным Департамента пожарной охраны и спасения, когда на место прибыли пожарные, женщина-водитель оказалась зажатой в салоне авто, она не подавала признаков жизни. После применения спасательных средств женщину извлекли и передали врачам. Врачи констатировали её смерть.

Аккумулятор автомобиля отключили.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств начато предварительное расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии