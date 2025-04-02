ДТП в Шилальском районе: в результате столкновения автомобиля с деревом погибла женщина- водитель

По данным Департамента полиции , около 13.50 ч. в селе Спраудайчяй автомобиль VW Passat , которым управляла женщина (1981 г. р.), вылетел с дороги и врезался в придорожное дерево.

По данным Департамента пожарной охраны и спасения, когда на место прибыли пожарные, женщина-водитель оказалась зажатой в салоне авто, она не подавала признаков жизни. После применения спасательных средств женщину извлекли и передали врачам. Врачи констатировали её смерть.