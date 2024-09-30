ДТП в Пренайском районе: столкнулись два автомобиля, пострадали двое водителей

Автомобили столкнулись в Пренайском районе, около деревни Мардосай, на дороге Каунас-Пренай-Алитус. По предварительным данным, водитель (2006 г.р.) VW Passat, выезжая со второстепенной дороги не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Peugeot Partner (водитель 1970 г.р.).

Пострадали оба водителя, они были доставлены в больницу им. С.Кудирки, в Алитус. Оба водителя были трезвыми, начато расследование.