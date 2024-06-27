ДТП в Литве: автобус с детской командой из Латвии вылетел в кювет

По данным портала jonavoszinios.lt, авария произошла на кольцевой развязке, возле моста через Нерис.
По предварительным данным, в автобусе ехали несколько десятков детей и взрослых. Также сообщается, что в салоне автобуса находилась детская команда по плаванию из Латвии.
„Пострадавших в аварии нет, но поскольку в автобусе находились дети, для профилактического осмотра на место происшествия были вызваны медики“, - сообщил дежурный сотрудник Каунасской полиции.
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