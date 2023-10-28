ДТП в Литве: 467 происшествий за неделю, погиб один человек

По данным службы, всего за неделю пострадали 78 участников дорожного движения, в том числе 26 пешеходов, 24 пассажира, 20 водителей, 4 водителя электросамоката и 3 велосипедиста, а также еще один человек. Среди пострадавших – 12 несовершеннолетних.
По вине нетрезвых водителей, по предварительным данным, произошло 2 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек.
По предварительным данным, по сравнению с той жей неделей октября в прошлом году, произошло на 7 больше ДТП, пострадало на 9 человек больше, погибло на 4 человека меньше.
Одной из основных причин ДТП на этой неделе стало неисполнение водителями своих обязанностей по отношению к пешеходам, выбор небезопасной скорости движения, несоблюдение правила "помехи справа" и несоблюдение безопасного расстояния до другого транспортного средства.
По данным полиции, всего за неделю зарегистрировано 467 ДТП. 3 проц. всех происшествий произошли по вине нетрезвых водителей автотранспортных средств. 33 проц. составили столкновения транспортных средств с животными. В результате одного из них пострадал 61-летний водитель.
По предварительным данным, в ДТП в Литве этом году (до 26 октября) погибло 124 человека, что на 25 больше, чем за тот же прошлогодний период. В большинстве случаев погибли водители – 70, пешеходы – 21. Погибло 13 несовершеннолетних, среди них 7 пассажиров.