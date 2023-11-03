ДТП в Литве: 459 происшествий за неделю, погибло 4 человека

По данным службы, за неделю на дорогах страны пострадали 69 участников дорожного движения. Среди пострадавших 26 водителей и 21 пассажир, а также 17 пешеходов и 5 велосипедистов. Всего пострадали 14 несовершеннолетних.
По предварительным данным, по вине нетрезвых водителей произошли 3 происшествия, в результате которых пострадали 4 человека.
При сравнении статистики ДТП на этой неделе с аналогичной прошлогодней неделей то, по предварительным данным, дорожно-транспортных происшествий произошло на 10 больше, пострадавших – на 1 человека больше, погибших – на 2 человека меньше.
По предварительным данным, одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на этой неделе стал выбор небезопасной скорости движения, невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству с приоритетом движения, невыполнение обязанностей водителей перед пешеходами и несоблюдение правил дорожного движения и несоблюдение безопасного расстояния до другого автомобиля.
По данным полиции, всего за неделю зарегистрировано 459 дорожно-транспортных происшествий. По вине нетрезвых водителей автотранспорта произошло 5 проц. от общего числа ДТП. 37 проц. – столкновения транспортных средств с животными. В результате одного из них пострадала 28-летняя женщина водитель.
По предварительным данным, в дорожно-транспортных происшествиях в Литве в этом году (до 2 ноября включительно) погибло 129 человек, что на 24 больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Среди погибших больше всего водителей – 72 и пешеходов – 22. Погибли 13 несовершеннолетних, среди которых 7 пассажиров.