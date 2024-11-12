ДТП в Каунасе: столкнулись три автомобиля, один перевернулся на бок

12 ноября, в 14.12 ч. портал Kas vyksta Kaune получил информацию о том, что в Алексотасе, на ул. Техникумо, столкнулись три автомобиля.

На место происшествия приехала полиция и пожарные-спасатели.

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По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, после ДТП водителю перевернувшегося а бок автомобиля потребовалась помощь.

„Женщина не была зажата, но ей надо было помочь выбраться из машины, поэтому пожарные-спасатели стабилизировали автомобиль“, – сказал дежурный пожарный-спасатель.

По данным полиции, помощь врачей потребовалась другим участникам движения.