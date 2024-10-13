2024.10.13 07:03

ДТП в центре Вильнюса: произошло серьезное столкновение троллейбуса и автомобиля

 
есть пострадавшие
ru.DELFI.lt

В субботу вечером в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. Сообщалось о пострадавших.

По данным полиции, в 20.55 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе недалеко от Зеленого моста столкнулись два транспортных средства – троллейбус и легковой автомобиль.

На место происшествия выезжала полиция, врачи скорой и пожарные-спасатели.

На месте выяснилось, что в автомобиле зажаты два человека. Врачи скорой увезли их в больницу. Пострадали пассажирка и водитель легковушки.

По данным полиции, вероятно, легковой автомобиль выехал на перекресток на красный свет.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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