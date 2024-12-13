ДТП в центре Вильнюса: Audi Q5 взял на таран забор президентского дворца

По данным полиции, в 5.43 ч. сотрудник Службы охраны руководства сообщил о ДТП в Старом городе.

Сообщалось, что на перекрестке ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус и Леиклос автомобиль врезался в забор президентского дворца, повредил стоявший рядом автомобиль Tesla, а затем уехал с места ДТП. Позже сообщили, что были повреждены и дорожные знаки.

Инцидент был снят на видео. Сообщается, что виновник ДТП ехал на Audi Q5.

В 5.48 ч. сообщили, что тот же Audi Q5 стал виновником ДТП на ул. Карейвю, около рынка, там, где ремонтируют дорогу – машина едва не съехала в кювет, врезалась в ограждения около места ремонта.