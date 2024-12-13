2024.12.13 12:03

ДТП в центре Вильнюса: Audi Q5 взял на таран забор президентского дворца

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В пятницу рано утром автомобиль врезался в забор президентского дворца. Полиция ищет виновника ДТП.

По данным полиции, в 5.43 ч. сотрудник Службы охраны руководства сообщил о ДТП в Старом городе.

Сообщалось, что на перекрестке ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус и Леиклос автомобиль врезался в забор президентского дворца, повредил стоявший рядом автомобиль Tesla, а затем уехал с места ДТП. Позже сообщили, что были повреждены и дорожные знаки.

Инцидент был снят на видео. Сообщается, что виновник ДТП ехал на Audi Q5.

В 5.48 ч. сообщили, что тот же Audi Q5 стал виновником ДТП на ул. Карейвю, около рынка, там, где ремонтируют дорогу – машина едва не съехала в кювет, врезалась в ограждения около места ремонта.

Звонивший сказал, что водитель авто, скорее всего, пьян. Однако к приезду полиции мужчина сбежал, на месте ДТП остался только Audi Q5.

Полицию информировали, что на этом авто ездит мужчина 1986 г.р.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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