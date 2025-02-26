2025.02.26 14:24

ДТП на окраине Вильнюса: столкнулись три автомобиля, пожарные-спасатели освобождали зажатого человека

 
Яунюс Матонис
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

26 февраля поступило сообщение о ДТП на окраине Вильнюса. Пострадали два человека.

Полиция сообщает, что в 11.42 ч. поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Жалюю Яжеру, столкнулись три автомобиля.

Звонившие сказали, что двери одного автомобиля не открываются, нужна помощь пожарных-спасателей. Сообщалось о пострадавших.

Пожарные-спасатели освободили одного пострадавшего и передали его в руки врачей.

По предварительным данным, с места происшествия в больницу увезли двоих пострадавших.

На месте ДТП выяснилось, что женщина на VW Golf (ехала из Вильнюса) зацепила ехавший ей навстречу автомобиль Toyota, а затем выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Renault.

Помощь потребовалась водителю VW Golf, она была зажата и получила травмы. Врачи скорой увезли в больницу и водителя Renault.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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