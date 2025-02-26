ДТП на окраине Вильнюса: столкнулись три автомобиля, пожарные-спасатели освобождали зажатого человека

Полиция сообщает, что в 11.42 ч. поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Жалюю Яжеру, столкнулись три автомобиля.
Звонившие сказали, что двери одного автомобиля не открываются, нужна помощь пожарных-спасателей. Сообщалось о пострадавших.
Пожарные-спасатели освободили одного пострадавшего и передали его в руки врачей.
По предварительным данным, с места происшествия в больницу увезли двоих пострадавших.
На месте ДТП выяснилось, что женщина на VW Golf (ехала из Вильнюса) зацепила ехавший ей навстречу автомобиль Toyota, а затем выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Renault.
Помощь потребовалась водителю VW Golf, она была зажата и получила травмы. Врачи скорой увезли в больницу и водителя Renault.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.