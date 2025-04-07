2025.04.07 16:22

ДТП на магистрали Клайпеда–Каунас: перевернулся автомобиль, пострадал человек

 
ru.DELFI.lt
Magistralėje A1 apvirto automobilis
Magistralėje A1 apvirto automobilis
ФОТО: Reidas TV

В понедельник поступило сообщение о ДТП на магистрали A1. Сообщается, что перевернулся автомобиль, пострадал человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 7 апреля, в 14.51 ч. информировали о ДТП в Клайпедском районе, на дороге A1 (в сторону Каунаса).

Звонивший сказал, что в стоявший тягач врезался легковой автомобиль, который после удара остановился. Звонивший сказал, что из легкового автомобиля никто не выходит.

По словам пожарных-спасателей, они освободили водителя из легковушки и передали в руки врачей.

По данным Клайпедской полиции, в тягач Volvo врезался легковой автомобиль Opel.

Пострадал водитель (2004 г.р.) Opel, его увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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