ДТП на магистрали Клайпеда–Каунас: перевернулся автомобиль, пострадал человек

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 7 апреля, в 14.51 ч. информировали о ДТП в Клайпедском районе, на дороге A1 (в сторону Каунаса).

Звонивший сказал, что в стоявший тягач врезался легковой автомобиль, который после удара остановился. Звонивший сказал, что из легкового автомобиля никто не выходит.

По словам пожарных-спасателей, они освободили водителя из легковушки и передали в руки врачей.

По данным Клайпедской полиции, в тягач Volvo врезался легковой автомобиль Opel.

Пострадал водитель (2004 г.р.) Opel, его увезли в больницу.