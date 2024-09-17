2024.09.17 07:10

ДТП на магистрали A1 – под Вильнюсом перевернулся автовоз

 
ru.DELFI.lt
Avarija prie Grigiškių
Avarija prie Grigiškių
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В понедельник вечером в Григишкес перевернулся прицеп автовоза.

ДТП произошло в 21.27 ч. На прицепе находился автомобиль Mercedes-Benz.

Автовозом управлял гражданин Украины. Он был трезвым. Водитель сказал журналисту Delfi, что прицеп внезапно стало бросать по дороге. Вероятно, лопнуло колесо. Прицеп врезался в столб. Прицеп с Mercedes-Benz перевернулся на бок.

По словам водителя, Mercedes-Benz везли на прицепе из-за поломки двигателя.

Из-за ДТП было остановлено движение в сторону Вильнюса, машины направляли в объезд через Григишкес.

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