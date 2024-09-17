ДТП на магистрали A1 – под Вильнюсом перевернулся автовоз

Автовозом управлял гражданин Украины. Он был трезвым. Водитель сказал журналисту Delfi, что прицеп внезапно стало бросать по дороге. Вероятно, лопнуло колесо. Прицеп врезался в столб. Прицеп с Mercedes-Benz перевернулся на бок.