ДТП на магистрали A1: недалеко от Ретаваса перевернулся грузовик

По предварительным данным, на пути в сторону Каунаса, лопнуло переднее левое колесо грузовика. Грузовик потерял управление, пересек зеленую зону, снес заграждения и выехал на встречную полосу после чего перевернулся.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ДТП произошло в 9.31 ч., в пределах Ретавского муниципалитета. Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что столкнулись два грузовика, одним из них управлял иностранец.

Никто не был зажат, помощь врачей никому не потребовалась. Один из грузовиков перевернулся, был пробит его топливный бак. На дорогу вытекло горючее, высыпался щебень.