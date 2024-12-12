Домашнее насилие: за полтора года в Литве было выдано 29 000 охранных ордеров

„Поток сообщений в полицию достаточно стабилен уже на протяжении нескольких лет. В год мы получаем более 50 тыс. сообщений о домашнем насилии. После изменений, произошедших в июле прошлого года (когда вступил в силу охранный ордер – ELTA), то получается около 75 тыс. сообщений и около 29 тыс. раз был выдан охранный ордер“, – сообщил в четверг утром М. Акелайтис в эфире радиостанции LRT.
„Если рассматривать тот почти полуторагодовой период, то с опасностью сталкивается около 80 проц. женщин и только около 20 проц. мужчин, если говорить об ордерах в совокупности. Если взглянуть, кто вызывает эту опасность, то всё же это 85 проц. мужчин и только 15 проц. женщин“, – сказал он.
По мнению М. Акелайтиса, для решения этой проблемы необходимо время.
„Надо признать, что общество не меняется одним нажатием кнопки или выключением. (...) Что касается проблемы домашнего насилия, то на мой взгляд, мы как общество начинаем осознавать, насколько велика проблема и что ее необходимо решать“, – подчеркнул представитель полиции.
Охранный ордер вступил в силу в июле 2023 года. Охранный ордер – это превентивная мера, направленная на немедленную защиту лиц, подвергающихся риску домашнего насилия. По решению сотрудника полиции лицо, представляющее угрозу домашнего насилия, обязано временно, на 15 суток, покинуть место проживания жертв насилия.
Ордер выдается совершеннолетнему лицу, когда факт преступления не установлен, но по алгоритмам полиции вполне вероятно, что в ближайшее время в семье может возникнуть угроза насилия. Ордер можно обжаловать в суде.
Неисполнение предусмотренных охранным ордером обязательств влечет за собой административную ответственность и штрафы в размере от 80 до 320 евро. Штраф за повторное административное правонарушение может составить 780 евро.