Домашнее насилие: за полтора года в Литве было выдано 29 000 охранных ордеров

„Поток сообщений в полицию достаточно стабилен уже на протяжении нескольких лет. В год мы получаем более 50 тыс. сообщений о домашнем насилии. После изменений, произошедших в июле прошлого года (когда вступил в силу охранный ордер – ELTA), то получается около 75 тыс. сообщений и около 29 тыс. раз был выдан охранный ордер“, – сообщил в четверг утром М. Акелайтис в эфире радиостанции LRT.

„Если рассматривать тот почти полуторагодовой период, то с опасностью сталкивается около 80 проц. женщин и только около 20 проц. мужчин, если говорить об ордерах в совокупности. Если взглянуть, кто вызывает эту опасность, то всё же это 85 проц. мужчин и только 15 проц. женщин“, – сказал он.